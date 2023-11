Enefit Green alustab päikeseelektrijaamade ehitust Lätis

Austrumi ja Dzervesi päikeseelektrijaamade aastane toodang on kokku ca 18 gigavatt-tundi. Võrdlusena katab see hinnanguliselt ligi 8500 Läti kodumajapidamise aastase elektrivajaduse. Päikeseelektrijaamad peaksid alustama elektri tootmist järgmise aasta suvel. Enefit Green opereerib praegu Lätis Valka ja Broceni koostootmisjaamu ning pelletitehast.

Maasing lisab, et taastuvenergia turg on Lätis selgelt alles kasvamas. ,,Taastuvenergia on Lätis aktuaalne teema, pakkudes jätkusuutlikku ja süsinikuneutraalset lahendust. Tuule- ja päikeseenergia on odavaim ja kättesaadavaim viis rohelise elektri tootmiseks. Enefit Green on alustanud Lätis ka tuuleparkide arendustega, näiteks Dundaga ja Alsunga piirkondades toimuvad detsembris avalikud arutelud kohaliku kogukonnaga,“ lausus Maasing.