Arendaja: Pirita purjespordikeskuse ümbrus peab linlastele avatuks jääma

Andero Lauri sõnul on Livenil selge visioon, kuidas kujundada loodav arendus üheks Pirita esindusalaks. „Oleme optimistlikud, koostöö linnaga on sujunud hästi ja usun, et niivõrd olulise piirkonna ja kinnistu puhul sujub ka edaspidi. Meie põhimõte on rajada inimestele kodusid, mitte kinnisvaraarendusi. Näiteks kaasame juba varases planeerimisfaasis tulevase kodu ostja, et arvestada võimalikult palju tema soovide ja vajadustega. Seeläbi saab ka Pirita linnaosa Regati tee 3 arenduse tulemusena uued püsi-, mitte lühiajalised külaliselanikud,“ märkis Laur, kelle sõnul on esimesest 110 korterist 40 tänaseks juba broneeritud.