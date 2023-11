Swedbanki analüütikud: Enefit Greeni tulemused jäid prognoosidele alla, kuid aktsial tõusuruumi on

Swedbanki analüütik Kaimo Aljas kirjeldab, et Enefit Greeni kolmanda kvartali elektritoodang kasvas aastaga 37% võrra, samas kui arvutuslik teenitud elektrihind oli 59% madalam kui aasta varem. Sellest tulenevalt langes Enefit Greeni kulumieelne ärikasum EBITDA 51,4% võrra ehk 15,9 miljoni euroni ning jäi oluliselt alla Swedbanki prognoositud 28,2 miljonile eurole.

Enefit Green tõi välja, et suuremaid elektriostukulusid põhjustas peamiselt oodatust väiksem elektritoodang. Ettevõte hindab puudujäägiks ligikaudu 90 GWh, mis tulenes eelkõige seisakust Akmene tuulepargis ja töökindluse väljakutsetest teistes Leedu tuuleparkides. Swedbanki analüütikute hinnangul oli selle negatiivne mõju kvartali EBITDA-le ligi 11 miljonit eurot, mis ühtlasi põhjendab ka ootustele selgelt alla jäämist. Nagu ka eelmises kvartalis, on EBITDA languse põhjuseks välismõjud. „Usume, et neljas kvartal murrab negatiivse trendi ja ootame järgmisel aastal normaliseerumist,“ sõnas Aljas.