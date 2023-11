T1 uus tulemine: kasvanud on nii külastajate arv, müüginumbrid kui ka outlet’ide hulk

„Nüüd nad on tulnud välja uue kontseptsiooniga, mida ma väga hindan. Selles turuolukorras on need kindlasti väga mõistlikud lahendused,“ ütleb Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos, viidates outlet’ide nišile, mille on pikalt madalseisus olnud T1 viimasel paaril aastal leidnud.