Rootsi keskpanga intressitõusu ärajätmine kergitas Stockholmi börsi

„Inflatsioon on jätkuvalt liiga kõrge ning on riske, et see ei tule alla piisavalt kiiresti ning stabiliseeru eesmärgi juures. Aga inflatsioon on langenud ning nõrgenenud on ka inflatsiooni survestavad tegurid,“ sõnas keskpank avalduses. Samas märgitakse, et pole sugugi välistatud, et mingi hetk tuleb intresse siiski veel tõsta.