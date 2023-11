Circle K: nafta hinda mõjutavad kasvavad laovarud ning spekulatsioonid OPEC+ kärbete pikendamisest

„Maailmaturu nafta hinnad liikusid sel nädalal vahemikus 77 – 83 USD/b. Eelmise nädala teises pooles langes maailmaturu nafta hind nõudluse langusest ja kasvavatest USA laovarudest tulenevalt 77 USD/b juurde, kuid tõusis reedel tagasi üle 80 USD/b taseme. Eile, 22. novembril, langes nafta hinnatase mõneks tunniks taas alla 80 USD/b taseme, kuid päeva lõpuks taastus. Seekordse päevasisese volatiilsuse põhjuseks oli ootamatu teade OPEC+ kohtumise edasilükkamisest 30. novembri peale. Kartelli liikmed vajavat rohkem aega, et arutada praeguste ja võimalike uute kärbete üle,“ rääkis Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Peamisteks hinda langetavateks teguriteks on USA laovarude kasv samal ajal, mil majandus jahtub ja nõudlus naftatoodete järele langeb. „USA naftatoodang püsib rekordtasemel ja toornafta varud kasvavad neljandat nädalat järjest. Ühelt poolt näitab laovarude kasv nõudluse vähenemist, teiselt poolt on varude kasvu taga ka USA rafineerimistehaste hooldusperioodid,“ selgitas Sassi. Nõudluse vähenemine on tingitud olukorrast majanduses – USA tööstustoodang langes oktoobris oodatust enam, ligi 0,6%. Langust lükkas Sassi sõnul tagant septembris-oktoobris toimunud USA autotööstussektori streik, mistõttu sektori toodangumaht kukkus aastatagusega võrreldes 10%.