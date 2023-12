Abiks päikesepargi ja soojuspumba omanikule. Kuidas müüa elektrit nii, et seda ise ei tooda?

Paljude jaoks tundub see mõte umbluu või veel hullem, lausa petuskeem, kuid tegelikult on lugu üsna lihtne. Aga enne, kui saad teada, kuidas on võimalik teenida, kordame koolifüüsikat, mis aitab asja tuumale paremini pihta saada.

Elektrivõrgus peab valitsema tasakaal

Selleks, et Eestit kattev elektrisüsteem saaks üldse toimida, peab Elering hoidma seal stabiilset 50-hertsist võrgusagedust. Seda saab teha, tasakaalustades elektri tarbimist ja tootmist – üleliigse elektrihulga korral võrku piisavalt koormates või puudujäägi korral elektrit juurde andes. Viimane on võimalik vaid juhitava võimsusega elektrijaamadega juurde tootes. Selleks tuleb panna tööle meie kivisöekatlad, mille käivitamine maksab omajagu, või osta Eesti võrku elektrit juurde kiiresti käivitatavatest gaasijaamadest, mille elekter on üüratult kallis.

Kaht viimast (juurde tootmist või ostmist) saab asendada ka piisaval hulgal elektri tarbimise vähendamisega. Üksik majapidamine sellega hakkama ei saa, aga kui tarbijaid on palju ja nad on valmis mingil hetkel kõik koos elektrit vähem kasutama, moodustub sellest juba nii suur hulk, et seda saab kasutada võrgu stabiliseerimiseks.

Elering hüvitab tarbimise vähendamist

Just see on võimalus, kuidas müüa elektrit nii, et ise seda ei tooda. Seda aitavad teha Qilowatt elektritarbimist juhtivad nutilahendused.

Süsteem on lihtne: vajalikul hetkel saab Qilowatt Eleringilt abipalve vähendada kindlas mahus näiteks 15 minutiks tarbimist, lülitades teenusega liitunud majapidamistes/ettevõtetes selleks ajaks välja põrandakütte, suvel jahutuse, või näiteks elektriboilerid. Eelnevale lisaks saab panna elektrit võrku müüma lisaks ka päikesejaama akud. Kõikide nende sisse/välja lülituste eest maksab Elering hüvitist, mis jagatakse osalejate vahel ja see on kordades suurem kui parajasti börsihind.

Päikesejaama omaniku võiduvõimalused