Baltikumi üks suurimaid erakapitalifonde vahetab rahalise kahju toonud fondijuhi välja

BaltCapi Infrastruktuurifondi juhi vahetus on osa tegevusest, et korrastada rikkumised portfelliettevõtetes, millede juhatuse liige oli Šarunas Stepukonis. Rikkumised avastati fondi finantsjuhtide poolt tavapärase finantsaruandluse käigus. Juhtumid on kaasa toonud rahalise kahju. Intsident on seotud ühe inimesega BaltCapi Infrastruktuurifondist ja mõju piirdub temaga seotud portfelliettevõtetega. Juhtum ei mõjuta teisi BaltCapi juhitud fonde ega ettevõtteid.

„Oleme kaasanud välise sõltumatu partneri eriauditi läbiviimiseks ning teavitanud vastavaid Leedu ametiasutusi. Lisaks sellele, et uurida välja, mis täpselt ja kuidas aset leidis, oleme juba kasutusele võtnud täiendavaid sisemisi juhtimis- ja kontrollmeetmeid, et tagada, et midagi taolist ei saaks korduda. Ausus ja eetiline käitumine on meie tegevuse alustala ja keskne väärtus. Suhtume juhtunusse täie tõsidusega ja hüvitame fondile tekkinud rahalise kahju. Me oleme teavitanud oma investoreid ja teisi olulisi sidusgruppe ning kaasanud neid edasiste sammude planeerimisse,“ ütles BaltCapi juhtivpartner Simonas Gustainis.

