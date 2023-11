Kullerteenuste äridel läheb Eestis raskelt. „Teeb murelikuks, et firmad ei ole siiani kasumlikkust näidanud“

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Killu Maidla sõnul loovad kullerteenused võimaluse kasutada toitlustusteenust ka väljaspool restorane ja see on kindlasti positiivne. „Loomulikult on siis ka elamus teine ja teenindust me karbiga kaasa pakkida ei saa. Samas ei saa ega soovi kaasamüüki pakkuda fine diningu restoranid, kelle puhul on toidu presentatsioon ja õiged temperatuurid üliolulised ja seda on praeguste meetoditega võimatu kohaletoimetamisega tagada,“ sõnas Maidla.