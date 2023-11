Rahapesu Andmebüroo: praeguse konflikti käigus võidakse ka Eestist koguda Hamasile rahalisi vahendeid

Lühiuuringu „Terroriorganisatsiooni Hamas rahastamismudelid“ eesmärk on juhtida turuosaliste tähelepanu olulistele aspektidele, et olla tõhusam terrorirühmituste rahastamise tõkestamisel. Uuring keskendub vahendite kogumise ja edastamise faasidele terrorismi rahastamises.

Vahendite kogumisel on Hamasi peamised sissetulekuallikad olnud järgmised: Iraani toetus, maksustamine (kontroll territooriumi, piiriületuspunktide ja kohaliku elanikkonna üle), heategevusorganisatsioonide ärakasutamine, ühisrahastuskampaaniad ning investeerimine ja riiulifirmad.

Mis on Hamas? Hamas, mille lõid 1987. aastal Moslemi Vennaskonna Palestiina haru liikmed, on olnud Gazas võimul alates 2007. aastast. Lisaks organisatsiooni sõjalisele tiivale ja poliitilisele harule on Hamasil ka sotsiaalteenuseid pakkuv haru (haridus, tervishoid jne). Niisiis on organisatsioon omanud kontrolli pea enamike valdkondade üle Gazas, prioritiseerides militaarvõimekust. Grupi ideoloogia on segu Palestiina natsionalismist ja islamismist. Eriti taunib Hamas Läänekaldal võimul oleva Palestiina Omavalitsuse lähenemist, mida peab liiga pehmeks. Organisatsiooni põhiline rahastaja on Iraan. Peamine tegutsemispiirkond: Gaza. Lisaks Läänekallas, Liibanon, Jordaania, seni ka Katar.

Vahendite edastamise faasis kasutab Hamas peamiselt krediidi- ja finantseerimisasutusi, aga ka informaalseid ülekandesüsteeme ja salakaubavedu, riiulifirmasid ning kaubanduspõhist rahapesu.

Teisalt on aga oluline silmas pidada, et nii vahendite kogumisel kui ka edastamisel on oma osa identiteedipõhisel toetusvõrgustikul.

Eesti haavatavus

Klassikaliselt eristatakse kolme terrorismi rahastamise faasi: vahendite 1) kogumine, 2) edastamine ja 3) kasutamine. Eesti on haavatavaim terroristlikul eesmärgil vahendite edastamise faasis. On aga selge, et praeguse konflikti käigus võib tulla ka Eestis ette vahendite kogumist, selgitab Rahapesu Andmebüroo raport.

Nii Hamas, Palestiina Islamidžihaad kui ka Hezbollah sõjaline tiib on toodud välja Euroopa Nõukogu rakendusmääruses (EL) 2023/15055 rühmituste ja üksuste seas, kelle suhtes rakendatakse terrorismivastaseid erimeetmeid vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 2580/20016. Seega on tegu EL-i poolt sanktsioneeritud rühmitustega.

Hinnanguliselt on Hamas saanud Iraanilt ligikaudu 22–70 miljonit USA dollarit aastas. Vahel on räägitud seonduvalt teatud perioodidega ka summadest, mis ulatuvad 300 miljoni USA dollarini aastas; valdavalt on need summad jäänud aga paarikümne miljoni kanti. Arvatakse, et kokku toetab Iraan Palestiinaga seotud organisatsioone aastas 100 miljoni USA dollariga, millest suurem osa läheb Hamasile.