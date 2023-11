Linnaliikuvuse kava kohaselt soovib Tallinn parkimisteenuse õiglaselt hinnastada ning vähendada isikliku sõiduautoga tehtavaid liikumisi. Inimesed suunatakse ühistransporti jms kasutama. Kavas on ka kirjas, et tasulist parkimisala laiendatakse ning parkimistasud kaasajastatakse nõudlusest lähtuvalt. Samuti on linnal plaanis järelevalvet suurendada.