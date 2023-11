Merko Ehituse juht lahkub ametist, kuid jääb nõukokku

Andres Trink märkis, et üheti jääb otsus teda kripeldama, kuna palju jäi veel teha. „Teisalt sai mulle viimase poolaasta jooksul selgeks, et operatiivne juhtimine distantsilt ei ole pikemas perspektiivis parim lahendus. Meil on professionaalsed meeskonnad ja pean õigeks, et uus kontserni juht tuleb ettevõtte seest. Ivo on kontserni suurima tütarettevõtte juhina teinud head tööd ja mul on hea meel, et ta võttis selle ettepaneku vastu,“ ütles Andres Trink.