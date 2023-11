ARVAMUS | Kes sooviks Eestist teha maailma odavaimat jäätmejaama?

Keskkonnatasudega seotud eelnõud on olnud Riigikogu menetluses juba paar kuud. Selle aja käigus on peetud nii avalikud arutelud suures saalis kui huvigruppide ärakuulamised komisjoni istungitel. Mitmete organisatsioonide esindajad on käinud selle perioodi jooksul Riigikogus korduvalt ning saanud ka täiendava tähtaja arvamuse avaldamiseks, kuna ministeeriumi esialgu pakutud lühike tähtaeg polnud piisav.

Ja nende kaasamiskoosolekute käigus on kõlanud erinevaid arvamusi. Keskkonnaühenduste hinnangul polnud valitsuse pakutav tasude tõus piisav. Ka komisjoni liikmed panid tähele, et seletuskirjas tasude tõstmise põhjenduseks toodud tarbijahinnaindeksi kasv on olnud oluliselt suurem kui pakutud tõususamm. Kohale saabunud Ida-Virumaa omavalitsuste ja keskvalitsuse esindaja regioonist soovisid näha suuremat saastetasude laekumist tagasi piirkonda ja pakkusid ka omapoolseid täiendavaid tõuse, millest arvestasime ainult ühte. Ju oli kohalikel inimestel samuti kuklas teadmine, et saastetasude tõus mõjutab piirkonna majandust ja ettevõtete käekäiku, kus selle piirkonna inimesed leiba teenivad. Seega, võrdväärsena ettevõtete esindajate kriitikale oli laual ka kriitika, et planeeritav tasude tõus on liiga aeglane ja väike, kuna jääb viimase 8-14 aasta tarbijahinnaindeksi kasvust olulisel määral maha. Ja kui keskkonnatasu moodustab üha väiksema osa ettevõtte käibest, ilma, et ettevõte ise oleks väiksema keskkonnamõju saavutamiseks midagi teinud, siis kaob ju selle tasu stimuleeriv mõte sootuks.