Täna lõppeb Bigbanki võlakirjade märkimine

Võlakirjaemissiooni maht on 3-10 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtuseks on 1000 eurot, seega jaotatakse laiali kokku 3000-10 000 võlakirja. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Intressimaksed on kvartaalsed.