Reklaamide revolutsioon: esimesest ajaloolisest telereklaamist kuni tänapäeva 3D-innovatsioonini

Edasi on aga võimalik juba dokumenteeritult üsna täpne olla – Bulova kellafirma läks 1941. aastal ajalukku maailma kõige esimese televisioonireklaamiga. See oluline reklaam oli esmakordselt eetris WNBT telekanalis, vahetult enne pesapallimängu Brooklyn Dodgersi ja Philadelphia Philliesi vahel.

Kas oled kuulnud 3D-visualiseerimisest? Mida tähendab renderdamine?

Tänapäeva reklaamimaastikul on arvutite jõudluse kasvuga üheks uuemaks tehnoloogiaks 3D-visualiseerimine. Selle protsessi käigus luuakse kolmemõõtmelisi pilte ja animatsioone, et kujutada esemeid ning stseene digitaalselt. Meetod on laialt levinud arhitektuuris, filmides, videomängudes ja muudes visuaalsetes kunstides, kus see aitab tuua ellu ideed enne nende füüsilist loomist. Renderdamine on seevastu oluline osa 3D-visualiseerimisest. Siin luuakse kolmemõõtmelisest mudelist lõplik pilt või video. Renderdamine hõlmab valguse, varju, tekstuuride ja materjalide kalkuleerimist, et anda mudelile realistlik välimus.