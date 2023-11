Ajaloo suurim tehingutasu: bitcoini ühest rahakotist teise liigutanud inimene maksis selle eest üüratu summa

Tegu on bitcoini ajaloo suurima tehingutasuga. Andmetest nähtub, et tasu sai Antpooli nimeline bitcoini-kaevandaja, kes teenis uue ploki ahelasse lisamise eest tavapärase tasuna 6,25 bitcoini (umbes 230 000 dollarit) ning lisaks 83,64 bitcoini (umbes 3,1 miljonit dollarit) tehingutasuna. Kasutajad saavad määrata sobivaid tehingutasusid selliselt, et saada kõrgemat prioriteeti tehingute kinnitamiseks.