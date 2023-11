Ekspert: ligi pooled uued autod ostetakse kohe välja

„Sellele on lihtne selgitus – kui inimesel on auto väljaostuks vajalik rahasumma olemas, siis ei peeta mõistlikuks intressikulu maksta. Kui kogu raha kohe välja käia ei ole, siis tuleb kaaluda, milline on mõistlik liisingu sissemakse summa,“ ütleb Soodla. Eestis moodustab tema sõnul keskmine liisingu sissemakse vähem kui viiendiku sõiduki maksumusest – see kujuneb nii uute kui ka kasutatud autode liisinguturu põhjal.

„Uue auto liisimisel on keskmine sissemakse umbes 10% ning kasutatud autode puhul reeglina umbes 20% sõiduki väärtusest,“ kirjeldab Soodla. Sageli kasutatakse sissemakseks eelmise auto müügist saadud tulu ning sellisel juhul on eksperdi sõnul umbes viiendik sõiduki maksumusest igati optimaalne suurusjärk.

Turustandard näeb Eestis ette sissemakset, mis on minimaalselt 10%. Soodla sõnul on nõutavast suurem sissemakse siiski liisinguvõtjale kasulikum ning sellel on mitu põhjust. „Mida suurem on sissemakse, seda väiksem on lepinguperioodi intressikulu. Kõrgema euribori valguses on ka liising kallinenud, nii jääb suurema sissemakse tegemisel liisinguvõtjale rohkem raha kätte,“ toob ta ühe olulise argumendi.