Ida-Virumaa korteriomanikele avatakse taas rahakraan

Tänavu kevadel jooksid korteriühistud üle Eesti tormi KredExi kortermajade rekonstrueerimistoetusele. Toetusmeetme avamisel kaeti 80 miljoni eurone toetusmaht sooviavaldustega vaid loetud tundidega. Ainus maakond, kust ei tulnud toetuse saamiseks ühtegi taotlust, oli Ida-Virumaa. EASi ja KredExi ühendasutuse kommunikatsioonispetsialisti Piret Malvi väitel on koolitustelt, infopäevadelt ja kohapealsetelt konsultantidelt tulnud tagasiside, et korteriühistud ootavad tervikliku rekonstrueerimise kõrval ka osalise rekonstrueerimise võimalust toetuse abil. Kliimaministeerium valmistabki praegu ette spetsiaalselt Ida-Virumaale suunatud toetuse määrust, ütleb Malv. Ida-Virumaa toetus on avanemas lähiajal, lisab ta.