Uuring: iga viies naine kogeb tööl diskrimineerimist

Soome tervise ja heaolu instituut viis läbi küsitluse, mille tulemused näitasid, et umbes 20 protsenti 20–39-aastastest naistest on viimase aasta jooksul kogenud diskrimineerimist tööl või tööd otsides. Meestest oli diskrimineerimist tunda saanud 11 protsenti.

„Nooremate vanuserühmade hulgas on rohkem mitmekesisust, mis võib seada nad nõrgemasse olukorda. Tööandjad näiteks eeldavad, et noored naised jäävad emapuhkusele,“ sõnas professor Anu Castaneda YLE-le .

Soomlased on üksildased

Lisaks uuriti ka kaasatust ja üksildust. Enam kui kümnendik vastajatest olid viimasel ajal üksildust tundnud ja see näitaja oli kõrgem noorte täiskasvanute ja üle 75-aastaste inimeste seas. Tulemust laiendades tähendab see, et üksildased on enam kui 500 000 soomlast.