Järvamaa tehases plahvatasid lahustiaurud. „Levivatel uudistel on faktivead sees“

„Jah, antud plahvatus toimus meie tehases. Tagamaad on alles selgitamisel. Erinevates portaalides ja raadios levivatel uudistel on faktivead sees. Kedagi haiglasse ei viidud ja lahtist leeki tehases ei ole. Peale plahvatust lõi korraks leek venilatsiooni süsteemi, kuid see saadi kiiresti kontrolli alla. Kiirabi käis kohapeal ja vaatas 2 lähedal olnud inimest üle, kuid haiglaravi keegi ei vajanud,“ kinnitas Konesko esindaja Ragne Krupenenkov.