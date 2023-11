KUULA | Lihtsalt rahast: kas digitaliseerimine jätab raamatupidajad tööta?

Kuigi digitaliseerimise ja automatiseerimise juures kardetakse, et masinad võtavad inimeste töö ära, siis tegelikkuses muudab see tööülesanded sisukamaks ja loob rohkem väärtust. Nii jääb kogu ajamahukas manuaalne töö olemata ja raamatupidaja peab tegelema vaid selle info tõlgendamisega, mis on päriselt väärtuslik. Lisaks minimeerib automatiseerimine vigade esinemise ohtu, mis manuaalse töö puhu on alati olemas.

Kaasaegsemast raamatupidamisest võidavad teisedki ettevõtte töötajad, kuna ka neil läheb vähem aega ja energiat kuludokumentide esitamise, sõidupäevikute täitmise jms peale. Karta ei maksa ka liigset tööd või kulusid digitaalsete lahenduste ülemineku peale, kuna kogu tööd ei pea korraga ette võtma. Alustada saab ka näiteks arvete digiteerimisega ja hiljem samm-sammult kogu ülejäänud andmestik järele tuua.

Digitaliseerimine nõuab küll varasemast põhjalikumaid teadmisi kaasaegsest tehnoloogiast, kuid see ei tähenda seda, et raamatupidaja peab minema tarkvaraarendust õppima ja uut haridust omandama, vaid lihtsalt täiendama oma teadmisi andmevoo liikumise koha pealt. Õppimine ja areng on elu loomulikud osad ning uute oskustega tõuseb ka raamatupidaja töö väärtus, millega kaasneb kõrgem töötasu. Sama töö saab digitaliseeritud keskkonnas kaks korda kiiremini tehtud ning see toob kasu ka ettevõtetele, kes saavad raamatupidamist teha kuluefektiivsemalt.

Täna on olulisel kohal ettevõtjate teadlikuse tõstmine digitaliseeritud ja automatiseeritud raamatupidamisest ja milliseid eeliseid see endaga kaasa toob nii firmale kui selle töötajatele.

Digitaliseerimine kaotab liigsed liigutused mitte ainult raamatupidajate, vaid ka juhtide jaoks. Seeläbi on nii juhid kui töötajad oma töös õnnelikumad, efektiivsemad ja kiiremad.