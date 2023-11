Rootsi ametiühingumudeli päästmise eest aastakümnete suurimaks võitluseks ülemaailmsete töötavade eest on ametiühing IF Metall juhtinud juba viis nädalat streiki kaheksas Tesla Rootsi töökohas.

See on esimene kord, kui USA autotootja töötajad streigivad. Neljapäeval teatas Tesla tegevjuht Musk X-is, et streik on hullumeelne. Nii vastas ta sotsiaalmeedia postitusele, mis käsitles Rootsi postiteenistuste kaastöö streike, mis takistavad numbrimärkide jõudmist uutele Tesla autodele.