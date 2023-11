„Bolt on väga hea ettevõte!“ Miks peavad Gruusia inimesed Eesti taksoäpist nii palju lugu?

„Bolt on väga hea ettevõte!“ teatas ühe Tbilisi vanalinna majutusasutuse omanik novembri alguses, kui perega Gruusias käisime ja ütlesime, et oleme Eestist. „Ma saan nüüd tellida takso äpist, kus ma näen, kui palju mul see sõit maksma läheb ja ma võin ka edaspidi selle hinnaga arvestada. Ma ei pea enam jagelema taksojuhtidega sõidu hinna üle,“ põhjendas ta.