Tuntud kaubanduskeskus kehtestas reeglid, et müügimehed liiga pealetükkivaks ei muutuks

„Eks seda tagasisidet me saame vahepeal – kahtlemata on inimesi, kellele see ei meeldi – ja me [omalt poolt] jälgime seda olukorda ka,“ ütles Kristiine keskuse tegevjuht Kristjan Maaroos. Tema sõnul on nad sellist liiki müügimeestel piiranud aktiivmüügi kohtade arvu ja teinud ka ajagraafikut hõredamaks.

Lisaks on neile kehtestatud väga täpsed reeglid käitumise osas. „Nad ei tohi kliendile järele hüüda ja kui me seda kuuleme või näeme, siis me kindlasti sekkume,“ rääkis Maaroos. Ka ei tohi need müügimehed oma leti juurest liikuda kaugemale kui üks meeter. „Ma saan aru, et seal tekib ka teatav müügihasart. Eks see on [meile] ka jätkuv töö,“ tõdes Kristiine keskuse juht.

Samas märkis Maaroos, et nad ei ole oma keskuse külastajatelt saanud ka ülemäära palju kaebusi LHV või Elisa Elamuse müügimeeste osas, mistõttu pole nad ka kaalunud selle teenuse otsest ära keelamist. „Kui vaadata tagasisidet, siis enamus kliente kasutab seda mugavat võimalust, et neil on võimalik seda infot saada ja kohe leping sõlmida – see on ikkagi kahe otsaga asi,“ märkis ta.

Millised mastaapsed plaanid on aga Eesti ühe suurimate kaubanduskeskuste, Ülemiste keskuse järel 2. ja 3. kohal olevate Rocca Al Mare ja Kristiine keskuste arendajal nende keskustega üleüldiselt, seda loe lähemalt neljapäevasest Delfi Ärilehe loost.