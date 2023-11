KUULA | Viiekohalise investeerimisportfelli ehitanud Robin Valting: kolm aastat tagasi polnud mul üldse raha

Tänaseks peamiselt meelahutusmaailmas sisu loomisega leiba teeniv Robin Valting on üles ehitanud ka arvestatava investeerimisportfelli, kust leiab nii suuri võite kui ka kaotajaid. Ometi on Valtingu sõnul oluline kusagilt alustada.

„Kui sul on head sõbrad kõrval, kes ütlevad, et investeeri ja proovi, siis võtadki selle suuna ja hakkadki igakuiselt raha panema. Need summa ei pea tänapäeval ka nii suured olema. Paned 50 või 100 euro kaupa,“ nendib Valting, kelle sõnul sõbrad ja tuttavad on olnud oluliseks tõukejõuks investeerimismaailma sisenemisel.