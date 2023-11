Arco Vara juht: inimesed pole käibemaksu tõusuks valmis. Laenuvõimekus väheneb suurel määral

Kinnisvaraturu hetkeseisu analüüsides leiab elukondliku kinnisvara arendaja Arco Vara juht Miko Niinemäe, et praegust turgu iseloomustab mõõdukas seisak. „Ei saa öelda, et kinnisvaraturg seisab kriitiliselt, aga mõõdukas seisak on täheldatav küll. Kui odavama hinnaklassiga järelturu ja mägede rajoonide korterite turg on aktiivsem, siis kõrgema hinnaklassiga uusarenduste ja just nimelt suuremate korterite puhul on tehingute arv hetkel selgelt tagasihoidlikum,“ ütleb ta.

Käibemaksu tõus aeglustab majanduse taastumist

„Selge on see, et klient ei ole täna selleks valmis, et see 2% tema ostetava kinnisvara hinnale lisandub. Kui koduostja igapäevased kulutused suurenevad, siis tema laenuvõimekus väheneb. Mis tähendab, et selle tõusu valu jääb suuresti arendajate ja ehitajate kanda,“ prognoosib Niinemäe ning rõhutab, et juba praegu kerges seisakus oleval kinnisvaraturul konkureerivad arendajad teevad täna juba niigi allahindlusi, et ostjate ootustele vastata.

„Regulatsioonid aeglustavad kinnisvaraturu arengut veelgi, mis omakorda aeglustab meie riigi majanduse taastumist. Selles mõttes on ees ootamas üks huvitav aasta, kus järsk kannapööre riigi eelarvepoliitikas hakkab tuntavalt mõjutama nii üksikisiku kui ettevõtete majanduslikku võimekust ja kõigi tarbimine ning raha toomine majandusse, sealhulgas import ja eksport ähvardab väheneda olulisel määral,“ ütleb Niinemäe.

Saabuvalt aastalt maavärina mõõtu raputusi Niinemäe hinnangul Eesti kinnisvaraturul ilmselt oodata ei ole, kuid võimalik on mõningane konsolideerumine. „Väga suuri raputusi ilmselt ei tule, ent mingis mahus maade ümberjagamist siinsete ettevõtete vahel võib tulla,“ ütleb juht.

Funktsionaalne ruumikasutus on olulisem kui nutikodu