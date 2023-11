Linnad ei planeeri end ise ehk Miks on vaja rohkem kaasata arhitekte

Eriti kummaliseks muudab olukorra see, et asi pole spetsialistide puuduses – pigem on arhitekte (v.a tehnikuid) meie turul rohkem kui pakutavat tööd. Lisaks on Eesti arhitektide ja arhitektuuri tase tõusnud kõrgele, mida näitavad ka mitmed märkimisväärsed saavutused. Tänavusel Baltimaade arhitektuurikoolide parimate magistritööde konkursil BAUA Awards said kolmest preemiast kaks just EKA lõpetajate magistritööd ning üks neist oli peapreemia. Täpselt sama oli tulemus ka eelmisel aastal. Mitmed kõneainet pälvinud suuremad ehitusprojektid, nagu SÜKU või uus keskkonnamaja, hõlmavad endas loomingulist ja kvaliteetset arhitektuurikäsitlust, mis tõendavad meie arhitektide tasemel teadmisi ja oskusi.

Seega on meil tipptegijate näol olemas palju kasutamata ressurssi, mida võiks oluliselt laiapõhjalisemalt just avalikus sektoris linnaplaneerimisel kasutada. Kui kunagi on õige aeg sinna spetsialiste värvata, on see just praegu, kui majandusseisundi tõttu erasektoris kõigile tööd ei jagu. Meie linnad vajavad aga hädasti arenemiseks kõrgelt haritud arhitekte ja linnaplaneerijaid. Nüüd on aeg nende teadmisi usaldada.