Bigbank jättis lauale 5 miljonit investorite raha

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul kaasati hetkel täpselt niipalju kapitali kui oli panga arengu ja kapitalinõuete tagamiseks optimaalne. Algset emissiooni baasmahtu suurendati tema sõnul selleks, et märkijate huvi rahuldada.

„Kuna tegu oli esimese seeriaga meie uuest 30 miljoni euro suuruse kogumahuga võlakirjaprogrammist, tagab see instrument meile vajaliku paindlikkuse edaspidiseks,“ märkis Länts.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 1. detsember 2023 või sellele lähedane kuupäev.

„Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega,“ kommenteeris Länts börsiteates.