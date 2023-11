JÄRELVAADATAV | Kuidas tagada Eesti konkurentsivõime globaalses talendirallis?

Incapi president Otto Pukk, kes esineb ka foorumil, ütles, et Eestis on praegu puudu kümneid tuhandeid insenere. Tema kinnitusel on inseneride nappusele lahenduste leidmiseks välja pakutud mitmeid praktilisi võimalusi, millest üks on välistööjõu sissetoomine. Eesti Elektroonikatööstuse Liit on koondanud need lahendused visioonidokumenti „EETL-i visioon Eestist aastaks 2035“, mis on esitatud ka valitsusele. „Näiteks on üks lahendus peale kohaliku järelkasvu võimestamise korraldada välistööjõu sissetoomisega seonduv nii, et muu hulgas oleks tagatud ka tööjõumaksude laekumine Eestisse ja õiglane sotsiaalkindlustuskaitse välistööjõule. Samuti on oluline teha välistudengitele Eestis töötamine lihtsamaks ning soodustada pärast õpinguid siia jäämine,“ selgitas Pukk.