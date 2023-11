Eesti majapidamiste hoiuste kasv on euroala kõrgeim

Eesti kodumajapidamiste hoiuste aastane maht on kasvanud lausa 12,3%, ületades teisele kohale jäävat Horvaatiat pea 6%-iga. Seevastu Soome majapidamiste hoiused on aastaga kahanenud 3% võrra. Põhjanaabritest veelgi rohkem on kahanenud Portugali, Itaalia ja Belgia kodumajapidamiste hoiustatav raha, viimases on langus lausa 5%.