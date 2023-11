Ettekandja asemel otse IT-sse: Triin Mikkeli karjääripööre rahvusvahelises ettevõttes

Triin liitus Playtechiga esimest korda 2004. aastal ja töötas seal kuni 2009. aastani. „Kui ma Playtechi kandideerisin, kandideerisin paralleelselt ka pubi Krooks ettekandjaks. Ettekandja positsioonile ma ei saanud, küll aga õnnestus mul saada osaks suure ja rahvusvahelise ettevõtte perest,“ tõi Triin näite. Ehkki vahepeal on naine teinud lühikese pausi, et keskenduda oma uuele rollile – emaks olemisele –, on ta pärast seda jäänud Playtechile truuks. „Kui ma mujal töötasin, mõistsin, et muru pole seal sugugi rohelisem, ning minu jaoks oli ainuõige valik liituda taas Playtechiga,“ selgitas Triin. Uuesti liitudes vahetas ta äriüksust ja hakkas ennast hoopis teises süsteemis üles ehitama.

Töö Playtechis on enamat kui sissetulekuallikas

Triin on tõeline eeskuju sellest, kuidas kirg, pühendumus ja inimsuhted võivad teha Playtechist rohkem kui lihtsalt töökoha – see võib kujuneda kohaks, kus saad elada värvikat ja inspireerivat elu. „Alustasin Playtechis tehnilise toe rollist, kuid ajapikku leidsin enda jaoks inimeste juhtimise,“ ütles Triin. Kuna tööl veedavad inimesed kolmandiku oma ajast, peab naine väga tähtsaks ka kolleege. „Inimesed, kellega veedan pool oma ärkvel oldud ajast, on mulle peaaegu sama tähtsad kui minu pere,“ selgitas ta.

Pika aja jooksul on ta ettevõttest leidnud ka oma kõige lähedasemad sõbrad. „Minu jaoks teebki Playtechi eriliseks see, et siinsed inimesed on toredad, meid ühendab kirg anda endast parim, kasvada, toetada üksteist ja olla selle kõige juures positiivsed. Olen Playtechis olnud nii kaua, et ma ei kujuta oma elu selleta hästi ettegi,“ ütles Triin. Ehkki nii mõnigi sõpradest on karjääris edasi liikunud, on sõprus jäänud. Ka oma praegust elukaaslast ja laste isa kohtas Triin just Playtechis!