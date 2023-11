Millal on viimane aeg e-ostude tegemiseks, et need enne pühi kätte saada?

„Eesti-siseste e-ostude puhul on soovituslik viimane aeg tellimuste tegemiseks jõulueelse nädala esimeste päevade ehk 18. kuni 20. detsembri paiku, siis jõuavad kaupmehed tellimused komplekteerida ning Omnivale üle anda. Mõistagi sõltub see ka konkreetsest e-poest, nende ladude asukohtadest ja võimekusest tellimusi komplekteerida,“ tõdes ta.

Selle kohta, millal tuleks hiljemalt postitada kirjad ja pakid, et need jõuaksid pühadeks kohale, saab rohkem infot SIIT .

„Meie ettevalmistus on olnud väga põhjalik ja igakülgne selleks, et inimesed ei paneks tähele või tajuksid minimaalselt pakiveo kõrghooaja saabumist. Tühjendame ja täidame jõulueelsel perioodil Tallinnas ja Harjumaal pakiautomaate ka pühapäeviti. See tähendab, et näiteks reede õhtul või laupäeval pakiautomaati pandud tellimused on juba esmaspäevaks kohal. Lisaks korjame äriklientide saadetisi ka laupäeviti ja pühapäeviti, et kõik kingitused õigeaegselt saajateni jõuaksid,“ rääkis DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.