Rasked valikud. Rahapuudus sunnib lapsevanemaid enda söögikordi vähendama

Rohkem kui pooled eurooplased ütlevad, et nende eelarve on viimase kolme aasta jooksul pingelisemaks muutunud, selgub hiljutisest uuringust. 38% vastanutest jätab rahalistel põhjustel regulaarselt söögikordi vahele.

Ipsose poolt Prantsuse Secours Populaire’i tellimusel küsitletud 10 000 inimesest ütles 29%, et nende rahaline olukord on „ebakindel“ ja iga ootamatu kulu muudab nende toimetulekut.

Peaaegu iga teine eurooplane arvab, et neil on suur oht sattuda lähikuudel ebakindlasse olukorda, mis on tingitud hinnatõusust ja suhteliselt stagneerunud palgast. Eurostati andmetel oli 2021. aasta vaesuse ohu määr kogu ELi elanikkonnast 17%.

Rasked finantsolud

Uuringu tulemuste kohaselt on valdav enamus eurooplasi juba praegu sunnitud raskete rahaliste tingimuste tõttu oma valikutes kompromisse tegema.

Peaaegu iga kolmas eurooplane ütles, et on pidanud näljasena söögikordi vahele jätma - eriti suur on see näitaja Kreekas ja Moldovas.

Muude kompromisside hulka kuuluvad kütte mitte sisselülitamine, raha laenamine ja terviseprobleemi mitte ravimine kasvavate kulude taustal.

Joseph Rowntree Foundationi (JRF) juunis läbi viidud uuringus leiti, et Ühendkuningriigis on 5,7 miljonit madala sissetulekuga leibkonda, kellel ei ole piisavalt raha toidu ostmiseks, mida ta nimetas „kohutavaks uueks normaalsuseks“.

Uuringu kohaselt on toiduainete hinnatõusul olnud mitmekesine, kuid märkimisväärne mõju toitumisharjumustele, alates sellest, et nad saavad osta ainult parim enne möödas toidukaupu, kuni toidupankade poole pöördumiseni, et end ära toita.

Olukorra tõsidus peegeldus mitmete vanemate vastustes, 21 protsenti vastanutest ütlesid, et nad on pidanud oma laste toitlustamiseks enda söömist piirama.

Uuringu kohaselt muretsevad 62% toiduainete hinnatõusu pärast, samas kui ootamatuid kulutusi ja bensiinihindu muretsevad 59% küsitletutest.