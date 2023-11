Lidli avalike suhete spetsialist Kaspar Kütt selgitab Delfi Ärilehele, et kliendikaarti neil eraldi ei ole, kuid selle asemel on mobiiliäpp Lidl Plus. „Seda saab kasutada mitte ainult Eestis, Lätis ja Leedus, vaid kõikides riikides üle maailma, kus Lidli poed on,“ kinnitab ta.