Investeerimisfond Siena ostis Aivar Linnamäelt Skeletonis osaluse

„Kui liigume säästvama tuleviku poole, on Skeletoni tipptasemel lahendustel keskne roll energia salvestamise ja kasutamise ümberkujundamisel. Meil ​​on hea meel, et saame sellel teekonnal osa olla,“ sõnas Siena Secondary Fundi partner Lauri Isotamm pressiteates.

Äriregistri andmetest nähtub, et Siena kaks fondi omandasid oktoobris Skeleton Technologies Groupis 0,55% osaluse. Samal päeval on osaluse soetanud ka Heldur Meeritsa ettevõte Malinska OÜ (0,18%).

Kokku täpselt sama palju ehk 0,73% võrra vähenes samal ajal Aivar Linnamäe ettevõtte Aifal OÜ osalus. Linnamäe on olnud Skeletoni investor juba kümme aastat ning on ka pärast tehingut jätkuvalt Skeletoni üks suurimaid omanikke, omades 5,45% ettevõttest. Tema venna Margus Linnamäe firma MM Grupp omab veelgi suuremat osalust: kokku 24,18% Skeletonist.

Viimati hindas samuti Skeletonis osalust omav Harju Elekter, et ettevõtte turuväärtuseks on 560 miljonit eurot. Võttes aluseks selle hinna, on Siena fondide osaluse väärtus ligi 3,1 miljonit eurot. Siena I fondi kogumaht on umbes 20 miljonit eurot, kuid uuel aastal on investeerimisfirmal kavas lansseerida uus fond, mille sihiks on kaasata 50 miljonit eurot.