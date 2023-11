Türgi ettevõtted kaebasid Rail Baltica hanke Lätis kohtusse

Nüüd on Türgi ettevõtted hankejärelevalveameti kohtusse kaevanud, soovides, et kohus tühistaks ameti otsuse ja peataks kohtumenetluse ajaks ka Rail Baltica ehituslepingu sõlmimise.

Ettevõtteid esindav Ilker Oksuz sõnas, et nii mahukas ja oluline hange peab olema läbipaistev ning selle tulemused ka põhjendatud ja loogilised. „Paraku on Läti Rail Baltica hanke puhul alust kahtlustada, et nii see ei olnud,“ lisas ta.