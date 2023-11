Kas nailonist ja kummist porivaip saab olla keskkonnasäästlik?

„Meie oleme oma vaibatootmises üle läinud nii-öelda renycling ehk nailoni ümbertöötlemise tehnoloogiale, mis toodab äravisatud vanast nailonist kõrgekvaliteedilist kangakiudu. Ühelt poolt panustame me nii nailonjäätmete koguse ja uue nailoni tootmishulga vähendamisse, teisalt aga on vanast nailonist kanga tootmine palju keskkonnasäästlikum kui uue nailoni tootmisprotsess. Selleks kulub uue nailoni valmistamisest 84% vähem energiat, 54% vähem vett ning tootmise käigus atmosfääri paiskuvate kasvuhoonegaaside maht on tervelt 55% väiksem,“ selgitas Rauno Mürk.

Samas tõdes Mürk, et paljudel klientidel on tekkinud küsimus, et kas vaiba puhul, mille peamine koostisosa on rohelise planeedi üheks suuremaks vaenlaseks tituleeritud nailon, on üldse võimalik rääkida keskkonnasäästlikkusest.

Lindströmi tegevjuhi Rauno Mürgi sõnul jääb muutus klientidele paljuski nähtamatuks – vaipade väljanägemine, kvaliteet, nende hooldus ja renditeenuse toimimine on selline nagu alati. „Ainus meie klientide jaoks nähtav muutus on see, et vaipade servale tekib meie logo kõrvale väike ringlusse võetud materjali sümbol. Lisaks rõõmustab meie kliente teadmine, et nende keskkonnajalajälg on nüüdsest veelgi väiksem,“ kinnitas ta.

Vähem keemilist töötlust

Lindströmi vaipades kasutatav ümbertöödeldud nailon on keskkonnasäästlikum ka selle poolest, et ümbertöötlemisprotsess on mehaaniline, mitte keemiline.

„Jäätmed sulatatakse ja sellest massist vormitakse mehaanilisel teel taaskasutatavaid pelleteid ning kiude. Eriti tõhus on ümbertöötlemisprotsess siis, kui toormaterjali moodustavad just nailontekstiilijäätmed. Mehaaniline protsess kulutab vähem energiat kui erinevate keemiliste reaktsioonide esilekutsumine ja erinevalt keemilisest töötlusest ei teki selle käigus kahjulikke heitaineid ega kõrvalprodukte. Tänu sellele pole vaja tegeleda ka keerulise ja kuluka ohtlike jäätmete käitlemisega,“ loetles Mürk mehaanilise ümbertöötlemise hüvesid.

Kuigi katsetused on näidanud, et mõningatel juhtudel on mehaaniliselt ümbertöödeldud nailon oma toormaterjalist isegi paremate tugevusnäitajatega, siis esialgu on Lindströmi standardvaipade koostises siiski ka 25% uut nailonit.

„Me kasutasime, pesime ja kuivatasime oma katsetuste käigus erineva koostisega vaipu sadu kordi. Nii jõudsime praeguse „retseptini“, mis tagab parima tugevuse ja elutsükli pikkuse ning avardab ka vaipade endi ümbertöötlemise võimalusi. 100% ümbertöödeldud nailonist vaipade efekt jääks tagasihoidlikuks, kui peaksime neid maha kandma sagedamini või kui need jõuaksid oma eluea lõpus ikka põletusahju. Kõige keskkonnasäästlikuma lahenduse otsingud jätkuvad kindlasti ka tulevikus,“ kinnitas Lindströmi juht.

Vaiba töövõime peab säilima

Sobiva nailonkiu otsingute käigus oli väga oluline ka see, et ümbertöödeldud materjali kasutamine ei mõjutaks vaipade võimet koguda mustust ega vett. Rauno Mürgi sõnul on porivaibaks sobilik nailonkiud koostatud selliselt, et see kinnituks tugevasti vaiba põhjaks oleva kummi külge. 8–12 millimeetri kõrgused nailonist harjased kannavad hoolt selle eest, et ühe ruutmeetri suurune Lindströmi porivaip suudaks koguda endasse kuni 2,3 liitrit vedelikku ning kaks kilogrammi mustust.