Eksperdid: ebaaus konkurents elektritöödel suretab välja kompetentsed ettevõtted ning seab ohtu vara ja elud

Tööde teostajatelt nõutakse elektrialast kompetentsust pigem erandjuhtumil ja sedagi ainult vastutavalt isikult. Eesti elektritööde ettevõtjaid esindava Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETELi) tegevjuhi Kaarel Jänese sõnul on see tekitanud olukorra, kus ohtu on sattunud õiglaselt käituvate ja töötajate erialastesse oskustesse panustavate ettevõtjate jätkusuutlikkus ning sellega seatakse ohtu ka vara ning elud.

EETELi tegevjuht Kaarel Jänese sõnul tähendab madalaima hinnaga hangitav elektritöö ka kõige odavamat tööjõudu ja tihti juhuslikku, koolituseta, oskusteta ja sobivate töövahenditeta elektritöölisi. See annab aga lubamatu eelise ettevõtetele, kes pakuvad teenuse hinda ebaloogiliselt madalal tasemel ausat konkurentsi ja elektriehituse jätkusuutlikkust pärssivate võtetega.

Maksudest kõrvale hiilimine ja ebakompetentsed töötajad

Ebaõiglast konkurentsi elektritööde turul kinnitavavad ka AS KH Energia-Konsult tegevjuht Dmitri Beljajev ja AS Electrum juhatuse liige Sander Kuusk. KH Energia-Konsult ja Electrum on elektripaigaldamise projekteerimise ja elektriehitustööde pakkujatena sageli üldehitusettevõtete alltöövõtjateks.

„Konkursside puhul, kus võitjana väljub odavaimat hinda pakkunud elektritööde teostaja, jäetakse sageli tähelepanuta, millist kvaliteeti ja millise tasemega tööjõudu pakutud hinnatasemega ostetakse ning kas pakkumuse teinud ettevõtte maksukäitumine on olnud seaduspärane,“ nentis Beljajev. Ta kirjeldas, et tihti on elektritööde hangetes madalaimaks orientiiriks hind, mida reeglite päraselt tegutsev ettevõte ei suuda pakkuda.