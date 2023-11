KPMG uuring: maailma äriliidritele teevad muret geopoliitilised pinged ja kõrged intressid

Tehisaru on tulutoov, kuid meelitab ligi küberkelme

Selle aasta suur moesõna, tehisaru (AI), on äriliidritele prioriteet. Uuringu kohaselt investeerib neist 70% tugevalt generatiivsesse AI-sse, mida nad peavad tulevikus konkurentsieeliseks. Seejuures pooled tippjuhid loodavad, et investeering tasub ära kolme kuni viie aastaga.

AI puhul pole taevas aga sugugi pilvitu. KPMG äsjane globaalne tehnoloogiaaruanne märkis, et 55% organisatsioonidest on vajutanud automatiseerimisele pidurit, kuna nad on mures, kuidas AI-süsteemid otsuseid teevad. Kuigi AI võib aidata küberrünnakuid tuvastada, arvab 82% tippjuhtidest, et see võib kaasa tuua ka uusi ohte ja ründeviise. Seejuures ei ole ligikaudu veerand tippjuhtidest endiselt valmis võimalikuks küberrünnakuks, kuid veidi üle poole (53%) siiski seda on.