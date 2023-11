Aktsiate pakkumine saab alguse: Infortar avalikustas IPO detailid

Eesti Finantsinspektsioon on kinnitanud Infortari aktsiate esmase avaliku pakkumise prospekti ning ettevõte on esitanud taotluse Nasdaq Tallinn AS-le oma aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas. Eeldatav Infortari aktsia esimene kauplemispäev on 14. detsembril.

“Avame portfelli ja soovime koos uute investoritega oma edu kasvatada. Meie energeetikale, laevandusele ja kinnisvarale keskendunud investeeringute portfell on mitmekesine ja piiriülene, end kriisides tõestanud ja omab suurt kasvupotentsiaali,“ sõnas Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt.

Infortari tegevjuht Martti Talgre rõhutas veel, et kontserni portfell on hajutatud, bilanss tugev ja laenukoormus tagasihoidlik. „Meie rahavood on kindlad ja lubavad maksta dividendi. Kaasamise mahu määramisel lähtusime ettevõtte vajadustest ja hinnavahemiku kujundamisel selle atraktiivsusest investoritele. Infortari DNA-s on kasvuvõimaluste otsimine ja kasutamine, kasv on tulnud just rahvusvahelisest laienemisest ja investeeringutest, mille maht ulatub viimastel aastatel veerandi miljardi euroni.“

Eesti Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud Infortari aktsiate esmase pakkumise prospekti kohaselt saavad füüsilised ja juriidilised isikud Eestis ning kutselised investorid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Ühendkuningriigis aktsiaid märkida 28. novembrist kella 10-st kuni 7. detsembrini kella 16-ni. Pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate arv on vahemikus 1 200 000 kuni 1 980 000 aktsiat. Pakkumise hinnavahemik on 26-32 eurot aktsia kohta. Pakkumise rahaline maht on seega 31,2-63,4 miljonit eurot. Märkimisavaldusi jaepakkumises esitatakse hinnavahemiku kõrgeimal tasemel ehk 32 eurot aktsia kohta.

Arvestades, et enne IPO-t oli Infortaril kokku aktsiaid 19,84 miljonit, siis IPO-eelne ettevõtte turuväärtus oleks sedasi 516-635 miljonit eurot.

Prospektiga saab tutvuda siin.