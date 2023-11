Inbank pakub võlakirjade eest 9% intressi

“Viimased 12 kuud on meie fookus olnud Euroopa kasvustrateegia elluviimisel ja oma finantseerimisplatvormi arendamisel. Inbanki edu oma praegustel turgudel annab kindluse, et meie strateegia töötab ja on rahvusvaheliselt skaleeritav. Allutatud võlakirjad tugevdavad meie kapitalistruktuuri ja aitavad meil kasvustrateegiat ellu viia,“ ütles Inbanki finantsjuht Marko Varik.

Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni maht on 6 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 12 miljoni euroni. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.

Võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat, sealjuures on Inbankil õigus Finantsinspektsiooni loal võlakirju enne tähtaega lunastada 5 aasta möödudes. Intressimäär on 9% aastas ning intressi makstakse kord kvartalis. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas.

2023. aasta kolmandas kvartalis jõudis Inbanki kvartaalne kogutulu rekordilise 15,6 miljoni euroni, kasvades aastaga 24%. Ettevõtte laenu- ja renditeenuste portfell ulatus kolmandas kvartalis 975 miljoni euroni, mis on 27% rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Inbank on teeninud tänavu üheksa kuuga 7,4 miljonit eurot kasumit. Inbanki varade maht oli 2023. aasta kolmanda kvartali lõpus 1,2 miljardit eurot.

Allutatud võlakirjade pakkumine on teine seeria 2021. aastal alustatud Inbanki võlakirjaprogrammist, mille raames võib Inbank emiteerida kolme aasta vältel kuni 35 miljoni euro eest võlakirju.