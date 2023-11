Helsingis kogub hoogu ohtlik trend: teatud tüüpi korterid on muutunud narkodiilerite peidupaigaks

Sainio sõnul on lühiajaliseks elamiseks mõeldud Airbnb korteritest saanud narkootikumide hoiukohad. „Traditsiooniliselt on hoiukohaks ladu. Vanasti peideti narkootikumid maa alla või metsatukka,“ ütles ta. Nüüd on aga kuritegevuseks leitud modernsed lahendused.

Kortereid kasutatakse rahvusvahelises kuritegevuses

Lühiajaliseks üüriks mõeldud Airbnb kortereid kasutatakse rahvusvahelises kuritegevuses. Sainio sõnul on see „tüüpiline tegutsemismudel“. „Kui narkootikume on vaja kuskil hoiustada, on lühiajaline üürikorter selleks päris hea koht.“ Lihtsuse kõrval on Airbnb korteri eelis Sainio arvates see, et seda saab üürida peaaegu anonüümselt.