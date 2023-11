Nvidia või AMD: millise kiibitootja aktsiat hetkel osta?

Tänavu meeletu tõusuga silma jäänud NVIDIA on maailmas üks juhtivamaid kiibitootjaid. Jõudsat kasvu näitab ka ettevõtte põhikonkurent AMD. Mõlemad suurkorporatsioonid on keskendunud graafikaprotsessorite tootmisele, mida omakorda kasutatakse tehisintellekti, mängude, robotide ja isesõitvate autode tarbeks. Osalt TipRanksi võrdlustööriista abil teeme kindlaks, kumb kiibitootja on hetkel aktsiahinna poolest ahvatlevamal tasemel.

Näiteks on NVIDIA aktsia tänavu aasta algusest tõusunud 240%. Seevastu on AMD kasv olnud jällegi veidi tagasihoidlikum - aasta algusest kusagil 93%. Ent viimase kolme kuu tootluseks on kujunenud 20%.

Vaatamata asjaolule, et NVIDIA on oodatust palju enam tõusnud, kaupleb kiibitootja palju madalama väärtuse juures kui AMD. Mõistmaks kahe ettevõtte valuatsiooni nii teineteise kui valdkonna suhtes vaatame otsa mõlemi kiibitootja numbritele. Olgu siinkohal ka öeldud, et USA erinevate kiibitootjate keskmine P/E on oluliselt tõusnud. Hetkel on tase kusagil 46,4 juures, kolm aastat tagasi oli keskmine 29,9.