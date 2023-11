Lugeja küsib: mida teha, kui kaotan töö ja ei suuda pangalaenu maksta?

Klientidel on võimalik töökoha kaotusega seotud riske ennetavalt maandada sõlmides laenukaitse kindlustuse. Töökoha kaotuse kõrval katab see igakuised laenumaksed ka haiguse või õnnetuse korral kuni 12 kuuks. Laenuvõtja surma puhul tasutakse tema eest laenulepingu jääk. Kindlustust on võimalik sõlmida koos laenulepingu allkirjastamisega, aga ka hiljem, kogu lepingu kehtivuse ajal.

Ajutiselt aitab keerulises olukorras hakkama saada maksepuhkus

Kui laenukaitse kindlustust sõlmitud ei ole, siis üks võimalus, mis aitab rahaliselt keerulises olukorras hakkama saada, on maksepuhkus, mille maksimaalne periood on kuus kuud. Sellisel juhul tasub klient teatud perioodi vältel vaid intressimakseid. Maksepuhkuse lõppedes jaotatakse Hallangu sõnul selle perioodi ajal tasumata jäänud laenu põhiosa maksed edaspidiste osamaksete vahel, mistõttu laenu igakuised tagasimaksed tulevikus suurenevad.

Selleks, et laenu tagasimaksed oleksid siiski jõukohased ka peale maksepuhkuse lõppu, on laenusaajal võimalik taotleda maksepuhkuse perioodi võrra laenu lõpptähtaja pikendamist. „Maksimaalne kodulaenu periood võib olla kuni 30 aastat ja näiteks kui kliendil on jäänud sellel hetkel kodulaenu tasuda veel 20 aastat, siis on võimalik perioodi pikendamine kuni 10 aasta võrra. Seejuures tuleb meeles pidada, et intressikulu suureneb kogu laenuperioodi vältel,“ selgitas eraklientide panganduse divisjoni juht.