Eestiski ülipopulaarne veebipood Shein on saavutanud suure edu, kuid töötajate heaolu arvelt

Reuters kirjutab, et Sheini asutas Hiinast pärit ettevõtja Chris Xu 2012. aastal. Sellest ajast saadik on veebipood kasvanud ülemaailmseks ja teenindab kliente enam kui 150 riigis ning annab tööd rohkem kui 11 000 inimesele, selgub ettevõtte veebisaidilt.

Shein toodab iga päev tuhandeid uusi tooteid ja kasutab intensiivselt suunamudijate reklaame ning pakub klientidele mitmeid allahindluskoode. See on üks põhjus, miks Shein on nii tuntuks saanud.