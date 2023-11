Üüriturul on ülepakkumine. Tehinguni jõudmiseks tuleb arvestada ka varem välja praagitud üürilevõtjatega

Küsige lemmiku CV-d

„See võib tunduda naljakas, aga osadel moodsa aja lemmikloomadel on lisaks Instagramikontole ka CV,“ rääkis Matsberg. Üürileandja jaoks on see väga praktiline – see kokkuvõttev info annab lemmikust parema ülevaate. Matsbergi sõnul lisatakse lemmiklooma CV-sse info koera tõu, omaduste, koolituste ja näitusetulemuste kohta ning loomaarsti tõendid. Lisada võib ka pildi ja lemmiktegevused. Üürikorterit otsides oleks hea tuua välja ka eelmise üürikodu omaniku soovitus.