Eesti ettevõtted arendavad Leedus päikesepaneelide Bolti

„Esimene välisturg, kuhu Smartecon päikeseenergia terviklahendusega sisenes, oli Saksamaa. Kasutasime oma tavapäraseid paigalduspartnereid, kes on välismaa ettevõtted. Esimeste projektidega aga selgus, et kogu paigaldusprotsess võtab märkimisväärselt kauem aega, sest nii partneritel endil kui ka klientidel puudus arusaam, kuidas kogu töö kulgeb. Kulutasime ebamõistlikult palju aega eri pooltega suhtlemiseks ja olukorra selgitamiseks ning nägime, et majaomanik polnud saanud vajalikku informatsiooni oma teenusepakkujalt, kelle alltöövõtja olime,“ sõnas Smarteconi juht Magno Kure.

Ootamatusse olukorda sattunud ettevõte pidi plaanide järgi tegema ühe objekti päevas, kuid reaalsuses jäädi iga päev paar tundi hiljaks ega lõpetatud tööd õigel ajal. „Seepärast ei suutnud me täita sealsel turul püstitatud eesmärke, mille olime igasuguste arvutuste ja objektiivse tunnetuse pealt endale seadnud. Mõistsime, et olemasolev süsteem ei tööta ja laienemiseks on vaja välja töötada parem lahendus,“ kirjeldas Kure.

Innovatsioon on võti konkurentsieelise võitmiseks

Koostöös äri- ja tarkvaraarendusettevõtte Net Groupiga mõisteti, et nii partneritele kui klientidele on vajalik ühtne platvorm, mis koondaks läbipaistvalt päikesepaneelide paigaldamiseks vajalikku infot, aitaks mõista hindade kujunemist ja paigaldusprotsessi ning seejuures tagada, et erinevad pooled saavad kokkulepetest ühtmoodi aru. Kure sõnul muudab see päikesepaneelide paigaldamise kliendi jaoks lihtsamaks ning lõppkokkuvõttes ka kiiremaks, odavamaks ja kindlamaks.

„Net Groupi tehnoloogiajuhita ei oleks me tõenäoliselt jõudnud nii kiiresti reaalsete ja toimivate lahendusteni. Ilma kogenud partnerita on suur oht saada turult tagasiside, et seda teenust tegelikult ei vajata,“ ütles Kure.