Soomlased panevad Eestis Sotka ja Asko mööblipoed kinni. „Inimestel ei ole eriti raha“

„Inflatsioon, kõrged intressimäärad … inimestel ei ole eriti raha, mida kulutada, nii et me otsustasime keskenduda Soome turule,“ rääkis Äripäevale Soome börsifirma KH Groupi juht Lauri Veljalainen, kelle ettevõte on Asko ja Sotka emafirma.

Oma mõju avaldas otsusele ka IKEA tulek. „Iga kord, kui IKEA turule tuleb, mõjutab see konkurentsi, aga see on normaalne turuolukord,“ ütles Veijalainen.

Suvel kauplused ühinesid

Nii Asko kui Sotka kaubamärgid kuuluvad Eestis Indoor Group AS-ile. Kodulehe sõnul on Indoor Group AS üks Eesti suurimaid sisustuskaupade ja mööblimüüjaid. Ettevõte on tegutsenud alates 1996. aastast ja mõlemal kaubamärgil on neli kauplust. Sel suvel Sotka ja Asko ühendati ning poed jäid kandma Asko nime.

Indoor Group AS-i põhitegevusala on krediidiinfo järgi mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.

2022. majandusaasta aruannet pole ettevõte veel esitanud, kuid 2021. aasta aruandest selgub, et müügitulu kasvas aastaga 1,3 protsenti, 8 369 357 euroni. Aasta varem oli see 8 264 912 eurot.

„Aasta 2022 on kaasa toonud tooraine hinnatõusu, mille peamiseks põhjuseks võib lugeda alanud sõda Ukrainas. See mõjutab ka meie klientide ostukäitumist, märgata on klientide eelistusi odavamate kaupade järele,“ saab lisaks aruandest lugeda.

2021. aasta kasum enne tulumaksu oli 134 000 eurot (aasta varem oli see olnud 30 000). Aasta lõpus töötas ettevõttes 46 inimest. Teatmik.ee andmeil töötas selle aasta esimeses kvartalis ettevõttes 38 inimest. Käive oli samal ajal 1,3 miljonit eurot (aasta tagasi oli veel 2,3 miljonit).

Soome emafirma mured

Asko ja Sotka Soome emafirmale Indoor Group OY-le pole viimased aastad kerged olnud. Eelmise aasta lõpus alustas ettevõte töötajatega palgaläbirääkimisi, mis viisid inimeste koondamise ja tööaja vähendamiseni. Oli isegi oht, et ettevõte jätab jaanuaris töötajatele palga maksmata, ning firmat süüdistati ka finantsnäitajate ilustamises.

Rahaliselt läks ettevõttel mullu nii halvasti, et selle põhiomaniku Sievi Capitali tulemus vajus seetõttu nulli. „Ostujõu languse ja tarbija kindlustunde kahanemise kõrval räsisid ettevõtet ka juhtimismured. Ettevõte tegeleb nüüd kulude kokkuhoiu ja töö tõhustamisega,“ seisis mullu augustis avaldatud ülevaates.