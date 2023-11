Kristi Saare Infortari aktsiapakkumisest: kümnekordset ülemärkimist ma pigem ei ennustaks

„Mulle tundub, et pakkumine on õrnalt kallis. Nii palju, kui ma numbreid üle jõudsin vaadata, siis ma mõistan, mille peale nad eeldavad, et inimestel on huvi. Peamiselt ikkagi see regulaarselt laekuv dividend,“ tõdeb Kristi Saare. Üldplaanis on tema sõnul pakkumine väikeinvestoritele pigem kallis. Seepärast julgeb ta arvata, et pakkumisest pigem osa ei võta, kuid lisab, et ta peab veel numbritesse väheke süvenema.