Müüte autot? Eksperdid soovitavad oodata kuni kevadeni

Autojuhid ei peaks külmal aastaajal kiirustama oma sõidukite müüki panemisega. Kõige kasulikum on oodata ja müüa auto märtsis (kui inimesed tellivad 8,2% carVerticali loodud iga-aastastest auto ajaloo aruannetest), aprillis (8,4%) või mais (8,5%), mis viitab sellele, et kevadel on nõudlus suurem kui külmematel kuudel. Paljud inimesed, kes plaanivad sõiduki ostmist, lükkavad ostuotsuse tavaliselt edasi soojematesse kuudesse, et vältida sõitmist keerulistes tingimustes.

„Kevadel on lihtsam sõita, sest päevad on pikemad ja ohtusid, nagu märjad või lumised teed, on vähem. Algajad juhid eelistavad tavaliselt alustada autoga sõitmist turvalisemas keskkonnas, mis mõjutab nõudlust,“ selgitab autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.

Suve lõpp ja sügise algus on samuti hea aeg sõiduki müümiseks. Ettevõtte andmetel on kõige rohkem carVerticali ajaloo aruandeid omandavaid ostjaid augustis (9,1%) ja septembris (8,9%). See ei tohiks tulla üllatusena, sest mõned autojuhid soovivad autot soetada enne talvehooaja algust.

Hea ajastus on ülimalt oluline

Õige ajastuse valimine võib aidata sõidukit kiiremini müüa ja selle eest rohkem raha saada. Kui nõudlus on väiksem, on müüjad sageli sunnitud läbirääkimisi pidama ja oma hinda alandama.

Kabriolettide müük keset talve võib olla keeruline - need autod meelitavad ostjaid tavaliselt kevadel ja suvel. Maasturite ja nelikveoliste sõidukite järele on talvel püsiv nõudlus, sest ostjad otsivad sageli turvalisemat ja hea veojõuga autot.

„See võib olla õige aeg sõiduki ostmiseks, kuid mitte ideaalne aeg selle müümiseks. Hooajaline nõudlus võib tihtipeale kallutada läbirääkimiste kaalukaussi ostja huvides, sest mõned sõidukid võivad talvekuudel nõuda lisakulusid hoolduse ja hoiustamise eest,“ selgitab Buzelis.

Pühade ajal lükkavad inimesed suuri oste edasi